В Солнечногорске открыли новое производство водоочистного оборудования

Компания ООО «НПО Экосистема» завершила реализацию инвестиционного проекта по расширению производства водоочистного оборудования для промышленных и коммунальных нужд. Производственный комплекс построен в Солнечногорске на участке, переданном инвестору по программе «Земля за 1 рубль». Соответствующее разрешение на ввод уже получено компанией. О запуске нового предприятия сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Очередной импортозамещающий проект реализован в Подмосковье при поддержке регионального правительства. Компания «НПО Экосистема» инвестировала около 140 млн рублей в строительство нового производственного комплекса по выпуску водоочистного оборудования на участке, переданном инвестору в аренду по льготной ставке за 1 руль в год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

ООО «НПО Экосистема» работает в Подмосковье с 2011 года, а завод в Солнечногорске существует с 2019 года. 10 тыс. кв. м производственных площадей расположены на территории общей площадью в 13 га. Новый комплекс позволит компании увеличить производственную мощность и создать порядка 80 новых рабочих мест.

«Компания ООО «НПО Экосистема» постоянно развивается и расширяет производственные линейки и ассортимент оборудования. Мы давно испытывали дефицит производственных площадей. Теперь, благодаря региональной программе «Земля за 1 рубль», в кратчайшие сроки мы построили новый цех сборки и контрольно-пропускной пункт. Таким образом, нам удалось значительно увеличить объем выпускаемой продукции, расширить структуру компании и нанять дополнительный персонал», — отметил генеральный директор ООО «НПО Экосистема» Андрей Дорошенко.

Сегодня очистные сооружения «НПО Экосистема» эксплуатируются в более чем 80 регионах России, а также поставляются в страны ближнего зарубежья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.