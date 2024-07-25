В Шатуре восстановят рыбоводное хозяйство и создадут производственную инфраструктуру

На востоке Подмосковья начинается реализация проекта по модернизации рыбоводного хозяйства «Шатурский», в рамках которого планируется ввести в эксплуатацию около 200 га прудов после их реконструкции, восстановить гидромелиоративную систему и построить объекты рыбоводной инфраструктуры. Объем инвестиций составит 60 млн рублей. Будет создано более 30 дополнительных рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Для реализации проекта предприятию будут предоставлены в аренду 2 земельных участка общей площадью более 568 га. Планом предусмотрены реконструкция рыбоводного хозяйства, а также строительство инкубационного и производственного цехов, холодных складов, столовой, научно-просветительских центров «Аквакультура» и «Сельское хозяйство». Это позволит обеспечить 30 тонн рыбопосадочного материала в год, 150 тонн товарной рыбы в год, 150 голов племенного стада.

Основной вид деятельности предприятия — выращивание и разведение рыбы нескольких видов: карп, карась, белый амур, щука, осетр. Более 10 лет производство было приостановлено, из-за чего 90% прудовых фондов и гидросистем в настоящий момент требуют модернизации. Завершение первого этапа реализации проекта запланировано в IV квартале 2026 года, полное восстановление рыбоводного хозяйства — до конца 2030 года.

В 26 горокругах Подмосковья фермеры могут получить землю в безвозмездное пользование на срок до 6 лет по программе «Подмосковные 10 гектаров». Выбрав нужный участок на интерактивной карте геопортала, заявитель может обратиться на региональный портал госуслуг, заполнить заявление в электронном виде, а дальше работу проводит ведомство: от постановления до регистрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.