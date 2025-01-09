В Шанхае проверят 47 магазинов, где могут продавать поддельные российские товары

Управление по регулированию рынка Шанхая организовало проверку 47 торговых точек, часть из них продает подделки под видом товаров из РФ, сообщает РИА Новости .

Как рассказало Центральное народное радио Китая, расследование проводится в отношении магазинов, позиционирующих себя как официальные национальные павильоны, но вводящих покупателей в заблуждение. Также под проверку попали точки, выдающие себя за «российские товарные павильоны», но у них мало импортированных из РФ товаров.

В мегаполисе всего 47 магазинов, которые продают продукцию под вывеской «Товары из России».

В ведомстве при проверке потребовали от торговых точек четко разграничивать продукцию разного производства, которая находится на прилавках, а также обеспечить наличие видной для клиентов маркировки товаров с информацией.

Агентство Синьхуа ранее писало, что в городе возбудили 6 дел из-за так называемых павильонов «российских товаров». Их название не соответствует содержанию.

А торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский отметил, что на рынке КНР есть много продукции, которая имитирует товары из России, но их произвели местные.