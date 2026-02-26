В Шаховской реализовали самый дешевый участок недели

Земельный участок для личного подсобного хозяйства реализовали на торгах в муниципальном округе Шаховская с 16 по 20 февраля 2026 года. Итоговая годовая аренда составила 20 142,27 рубля при участии двух претендентов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 16 по 20 февраля 2026 года в Подмосковье провели 96 аукционов по земельно-имущественным торгам. Комитет по конкурентной политике региона еженедельно фиксирует случаи, когда начальная цена лота практически не меняется в ходе торгов. Как правило, такие участки расположены более чем в 100 км от столицы, и для победы достаточно предложить наибольшую цену среди участников.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.