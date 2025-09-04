В Шаховской открылся новый крупный репродуктор для отечественного птицеводства

Крестьянско-фермерское хозяйство Романа Малкина завершило строительство первой очереди репродуктора первого порядка для производства родительских форм птицы яичного направления в городском округе Шаховская. Этот важный проект стал значительным шагом в развитии отечественного птицеводства и повышении его производственных мощностей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Новый репродуктор был построен на базе уже существующей птицефермы и включает в себя несколько современных помещений, обеспечивающих полноценную работу птицеводческого комплекса. В частности, здесь расположены корпуса для содержания чистых линий — на 8 тысяч голов, корпуса для карантирования — на 6 тысяч голов, склад для хранения яиц, инкубаторий, а также корпуса для содержания родительского стада общей вместимостью до 15 тысяч голов, и лаборатории. В настоящее время на предприятии содержится более 100 тысяч птиц, что позволяет эффективно производить яйца-индикаторы и родительское стадо.

В ведомстве отметили, что производственные мощности репродуктора достигнут до 44 тысяч цыплят-мест и 7 млн яиц для инкубации в год. Финансирование проекта составило около 550 млн рублей. Такой масштабный вклад в развитие сельского хозяйства обеспечит стабильное производство качественных яичных пород и укрепление отечественного птицеводства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.