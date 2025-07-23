В Серпухове проводят рейды по выявлению нелегальной торговли

В рамках очередного мониторинга сотрудники администрации городского округа Серпухов пресекли незаконную продажу сельхозпродуктов возле ТЦ «Смена». Собственник торговой точки не раз был привлечен к ответственности и штрафным санкциям. В этот раз к нарушителю применена дополнительная мера — изъятие продукции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Размеры штрафов варьируются в зависимости от категории субъекта предпринимательской деятельности:

Физические лица — от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей;

Индивидуальные предприниматели — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей;

Юридические лица — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

Повторное правонарушение влечет наложение штрафа:

Физические лица — 5 тыс. рублей;

Индивидуальные предприниматели — 50 тыс. рублей;

Юридические лица — 500 тыс. рублей.

Жителей округа просят быть внимательными и покупать продукты только у официальных поставщиков, обращать внимание на условия хранения и срок годности товара. О подозрительных случаях незаконной торговли их просят сообщать по телефону: 8 (496) 737-50-27.

Рейды по выявлению нарушений в сфере торговли продолжаются.

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