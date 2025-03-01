В Серпухове предпринимателям рассказали, как вести налоговый учет в 2025 году

С января 2025 года все организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, становятся налогоплательщиками налога на добавочную стоимость. Кто должен платить новый НДС, вести налоговый учет и как избежать ошибок в расчетах на специальном семинаре рассказали предпринимателям представители ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов и Светлана Колобкова. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Для широкого охвата предпринимательского сообщества разъясняющий семинар проводился одновременно в двух форматах — онлайн и в режиме ВКС. Таким образом, его участниками стали более 200 слушателей из разных муниципальных образований региона.

«Правовое просвещение предпринимателей является одним из направлений деятельности уполномоченного. Налоговая реформа 2025 года вызывает у бизнеса множество вопросов. Сегодня на вебинаре, налоговые консультанты подробно разобрали нюансы, позволяя предпринимателям понять, как правильно подобрать подходящий им процент налога и избежать ошибок в дальнейшем», — отметила инициатор мероприятия — исполняющий Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

Директор ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов отметил, что выбор темы сегодняшнего семинара обусловлен близостью первой подачи декларации в этом году. Поэтому сейчас предпринимателям надо понять, являются ли они плательщиками НДС, пересмотреть долгосрочные договоры и помнить, что уже сейчас кассовые чеки должны пробиваться с учетом НДС.

Член правления ассоциации налоговых консультантов Светлана Колобкова рассказала, что согласно поправкам в статьях 146, 149 Налогового кодекса Российской Федерации, если доходы налогоплательщика УСН не превысили 60 млн рублей в год, то обязанность по исчислению и уплате НДС в бюджет у него не возникает. Порог доходов 60 млн рублей для освобождения от НДС оценивается как по предыдущему календарному году, так и по текущему календарному году. Если же доходы на 2024 год превысили эту сумму, то с 1 января 2025 года налогоплательщик начинает исчислять и уплачивать НДС по всем операциям реализации товаров (работ, услуг) и полученным авансам с 1 января 2025 года.

С презентацией семинара можно ознакомиться на сайте уполномоченного в разделе правовое просвещение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.