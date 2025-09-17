В Серпухове помогают начинающим предпринимателям

Михаил Гребенщиков — ветеран спецоперации. Он очень давно мечтал начать свое дело в сфере общепита. Вместе с родственниками он держит небольшое кафе. Это стало возможным благодаря поддержке администрации муниципалитета. В планах — поменять интерьер на морскую тематику, улучшить вентиляцию и специализироваться на русской кухне.

С предпринимателем встретилась заместитель главы Городского округа Серпухов Мария Барышева. Вместе они обсудили программы поддержки малого бизнеса, концепцию заведения, насущные проблемы.

В округе проводится большая программа поддержки рестораторов, аграриев, производителей и других предпринимателей. Среди самых популярных: гранты, субсидирование, лизинг оборудования, льготные кредиты и займы, поручительства гарантийного фонда.

«Пообщавшись с Михаилом, я увидела личную заинтересованность. То, что он хочет работать для людей. Еще недавно этот человек был в тяжелых условиях спецоперации. Сейчас он в родном для себя городе и готов встречать своих друзей, кормить самыми лучшими продуктами. К готовке блюд он подходит ответственно, разрабатывая меню. За каждого предпринимателя в Городском округе я болею всей душой, всем хочу помочь, я хочу, чтобы их бизнес развивался, потому что это улучшает муниципалитет. Приезжают люди со словами „Ничего себе, в Серпухове такое есть! Поедем посмотрим!“, — поделилась впечатлениями Мария Александровна.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.