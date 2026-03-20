В Серпухове Подмосковья запустили агропроект для школьников

Пилотный проект по агропрофориентации стартовал в Туровской школе Серпухова для старшеклассников. Ученики знакомятся с перспективами сельского хозяйства и агротехнологий в родном регионе и встречаются с представителями отрасли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках инициативы школьники встретились с пчеловодом и основателем пасеки «Медовый сад» Иваном Козарским. Он рассказал о работе в отрасли и отметил высокое качество серпуховского меда. По его словам, благодаря благоприятной экологии и соседству с Приокско-Террасным заповедником местная продукция получает признание. В прошлом году липовый мед завоевал золотую медаль на международном конкурсе.

Зимой в школе открылся агротехнический класс проекта «Российское село». Десять старшеклассников углубленно изучают химию и биологию. Для их поддержки заключены договоры с местными агропредприятиями и подписано соглашение с Тимирязевской академией. В профильном министерстве подчеркнули, что такие форматы помогают показать школьникам: сельское хозяйство — это не только традиции, но и современные технологии и реальные возможности для профессионального роста.

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.