В Серпухове начали производить подземные системы накопления и хранения ТБО

На площадке Серпуховского лифтостроительного завода (СЛЗ) — входит в группу компаний «Садовое кольцо», запущено производство инновационных подземных систем хранения мусора. Продукт разработали в рамках диверсификации предприятия, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Диверсификация производства — важный элемент обеспечения стабильности предприятия. Сегодня СЛЗ уже наладил выпуск основной продукции — лифтов, объемы производства которых постоянно увеличиваются. Новую продукцию — системы подземного хранения ТБО компания также планирует выпускать в промышленных масштабах. Уже сегодня СЛЗ может выпускать 2000 единиц продукции в год. Общий объем инвестиций в развитие предприятия СЛЗ уже превысил 2 млрд рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Подземные системы накопления и хранения ТБО востребованы в сфере жилищного строительства и городской инфраструктуры.

«Сигнальные установки уже работают в жилых комплексах «Тетрис», «М5» в Красногорске и будут установлены в Terle Park в Уфе. Мы видим, как такие решения повышают комфорт городской среды и готовы масштабировать их на новых объектах», — сказал заместитель генерального директора по развитию Серпуховского лифтостроительного завода Дмитрий Захаров.

Подземная система хранения отходов представляет собой контейнерный модуль, размещенный под землей, с надземной загрузочной шахтой. Визуально это выглядит как аккуратная колонна или люк, но под землей находится полноценный резервуар объемом до 5 м³. Опорожнение контейнера осуществляется стандартным мусоровозом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.

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