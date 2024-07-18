В Серпухове 23 июля пройдет прием предпринимателей

сегодня в 21:19

В подмосковном Серпухове 23 июля пройдет прием предпринимателей, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.

Бизнесмены смогут задать свои вопросы руководителю общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Серпухов Любови Вороновой.

На приеме будут рассматриваться вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей, а также реагирование должностных лиц на обращения.

Предварительно необходимо записаться на прием по телефонам: 8(496)776-08-50, 8(903)225-29-13.

Встреча будет проходить с 15:00 до 17:00 по адресу: Серпухов, улица Советская, дом № 31/21, офис 208.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.