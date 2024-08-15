В Сергиевом Посаде построят новое производство на земле за 1 рубль

Московская область предоставила еще один земельный участок в рамках региональной программы поддержки «Земля за 1 рубль». Получателем земли в Сергиево-Посадском округе стала компания «ПЛАТИКС-ПРО». В рамках проекта инвестор построит завод по производству навесного оборудования для сельскохозяйственной и иной техники. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Планируемый объем инвестиций в проект компании «ПЛАТИКС-ПРО» составит 150 млн рублей. Реализация проекта позволит создать более 20 рабочих мест для жителей округа. Запуск производства запланирован на середину 2027 года», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На построенном предприятии компания займется производством навесного оборудования для широкого спектра транспорта, в том числе сельскохозяйственной техники, погрузчиков различной конфигурации, экскаваторов, бульдозеров, коммунальных дорожных машин и др.

«В регионе успешно развивается сельское хозяйство, которое требует использования разнообразной техники, в том числе навесного оборудования. Для реализации инвестпроекта предприятию сдан в аренду на льготных условиях земельный участок площадью 3,4 га. Отмечу, в Сергиево-Посадском г. о. подписано уже 15 договоров по программе «Земля за 1 рубль», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Напомним, в рамках программы инвесторы могут получить в Подмосковье один или несколько участков земли по ставке 1 рубль в год под строительство производственного объекта в сфере импортозамещения. Земля предоставляется в аренду на три года. Если за это время предприниматель полностью реализовал бизнес-план в отношении предоставленного участка, он может выкупить его за 15% от кадастровой стоимости.

Подобрать земельный участок в рамках программы самостоятельно и подать заявку на его получение можно на инвестиционной карте Московской области, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье. Также предприниматель может подать заявку на подбор участка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.