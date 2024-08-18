В Сергиевом Посаде построят новое производство на земле за 1 рубль

Московская область предоставила еще один земельный участок в рамках региональной программы поддержки «Земля за 1 рубль». Получателем земли в Сергиево-Посадском городском округе стала компания «ПЛАТИКС-ПРО», сообщили в министерстве имущественных отношений Московской области.

В рамках проекта инвестор построит завод по производству навесного оборудования для сельскохозяйственной и иной техники.

«Планируемый объем инвестиций в проект компании „ПЛАТИКС-ПРО“ составит 150 млн рублей. Реализация проекта позволит создать более 20 рабочих мест для жителей округа. Запуск производства запланирован на середину 2027 года», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На построенном предприятии компания займется производством навесного оборудования для широкого спектра транспорта, в том числе сельскохозяйственной техники, погрузчиков различной конфигурации, экскаваторов, бульдозеров, коммунальных дорожных машин и др.

«В регионе успешно развивается сельское хозяйство, которое требует использования разнообразной техники, в том числе навесного оборудования. Для реализации инвестпроекта предприятию сдан в аренду на льготных условиях земельный участок площадью 3,4 га. Отмечу, в Сергиево-Посадском г. о. подписано уже 15 договоров по программе „Земля за 1 рубль“, — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Напомним, в рамках программы инвесторы могут получить в Подмосковье один или несколько участков земли по ставке 1 рубль в год под строительство производственного объекта в сфере импортозамещения. Земля предоставляется в аренду на три года. Если за это время предприниматель полностью реализовал бизнес-план в отношении предоставленного участка, он может выкупить его за 15% от кадастровой стоимости.

Подобрать земельный участок в рамках программы самостоятельно и подать заявку на его получение можно на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье. Также предприниматель может подать заявку на подбор участка: https://invest.mosreg.ru/investor/import-substitution.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на Петербургском международном экономическом форуме получил награду за 3 место Подмосковья в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

«Мы благодарны всем, кто сопровождает этот проект (рейтинг инвестклимата — ред.), потому что за все эти годы он не стал яблоком раздора», — сказал он.