В Сергиевом Посаде построят мебельное производство за 1 млрд рублей

Компания ООО «Комфорт М-8» начинает реализацию одного из этапов строительства мебельного завода — соответствующее разрешение уже получено. Для реализации проекта по расширению производства инвестору был предоставлен земельный участок на льготных условиях — без проведения торгов, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В рамках реализации инвестиционного проекта компании ООО «Комфорт М-8» на территории Сергиево-Посадского городского округа появится мебельное производство по изготовлению различных групп мебели из тамбурата, где будет создано порядка 80 рабочих мест для жителей региона. Инвестиции в проект — более 1 млрд рублей. Запуск производства запланирован на 2027 год», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Комфорт М-8» является дочерней компанией ООО «Комфорт-Питер». На данный момент ежедневная мощность производства составляет 120 тонн или 4 500 изделий. Реализация проекта позволит дополнительно производить 340 тыс. ед. продукции из тамбурата.

Предприятие выпускает не только мебель серийного производства, но и выполняет заказы по индивидуальнымпроектам. Среди партнеров производителя такие компании, как «Комус», «Самсон», «Экспресс Офис», а также с сети DIY и мебельными ритейлерами «Лемана Про» и «OBI», застройщики «Самолет», «ФСК» и другие.

В Подмосковье инвесторы имеют возможность арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. Программа, известная под номером постановления «272», предусматривает предоставление участков без проведения торгов. При выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить землю за 15% от ее кадастровой стоимости.

Подобрать локацию для реализации проекта бизнес может на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — написал Воробьев.