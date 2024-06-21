В Сергиевом Посаде появится новое швейное производство

В Подмосковье компания «Силуэт» для реализации своего импортозамещающего инвестпроекта получила земельный участок в льготную аренду. Для реализации этого инвестор воспользовался региональной программой поддержки «Земля за 1 рубль» для запуска швейного производства. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Очередным участником программы «Земля за 1 рубль» в Подмосковье стала компания «Силуэт». Инвестор вложит 20 млн рублей в запуск предприятия в Сергиево-Посадском г. о. Копания планирует наладить производство нательного белья из натуральных и синтетических тканей. Построить и запустить новое предприятие компания рассчитывает в 2027 году. На заводе будет создано 10 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие заменит продукцию зарубежных компаний, ушедших с российского рынка. Земельный участок предоставлен компании по льготной ставке 1 рубль в год. Эти условия действуют в течение трех лет.

«Участок небольшой, площадь его 794 кв. метров, именно такой был заявлен компанией для реализации импортозамещающего проекта в легкой промышленности. А после того, как предприниматель полностью реализует бизнес-план в отношении данного участка земли, он сможет выкупить его за 15% от кадастровой стоимости», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.