В Сергиевом Посаде планируют построить новое производство

В Подмосковье построят комплекс по изготовлению замороженных полуфабрикатов

В селе Сватково Сергиево-Посадского городского округа построят комплекс по изготовлению замороженных полуфабрикатов, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Подмосковья.

Разрешение на строительство комплекса уже выдано Главгосстройнадзором Московской области. Общий объем инвестиций составляет 50 млн рублей.

Как отметили в ведомстве, на производственном комплексе будут изготавливать пельмени, шашлыки, замороженные фрукты и ягоды.

К 2027 году планируемая мощность предприятия составит 99 тонн готовой продукции в год, к 2028 году планируется увеличить объемы производства готовой продукции до 168 тонн в год.

После ввода производственного комплекса в эксплуатацию площадью более 1 550 кв. метров планируется создать 30 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на Петербургском международном экономическом форуме получил награду за 3 место Подмосковья в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

«Мы благодарны всем, кто сопровождает этот проект (рейтинг инвестклимата — ред.), потому что за все эти годы он не стал яблоком раздора», — сказал он.