В Сергиевом Посаде хотят открыть первый молокозавод сельхозпредприятия «Дельта-Ф»

Производить и перерабатывать самостоятельно — такую цель поставило перед собой хозяйство «Дельта-Ф», которое занимается производством молока на фермах в деревнях Митино и Федоровское Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ферма в Федоровском начала свою историю еще в начале 1970-х годов. Со временем сельхозпредприятие пришло в упадок: животные болели, здания разрушались, оборудование приходило в негодность. В 2019 году хозяйство у старых собственников выкупила компания «Дельта-Ф» братьев Андрея и Александра Смитюх и буквально вдохнула в него новую жизнь. В обработке «Дельта-Ф» более 2 тыс. га сельскохозяйственных земель, 1700 коров, 800 из них — молочные. Прицел сразу был не только на производство молока, но и на его переработку.

За 2024 год предприятием произведено 8,4 тыс. тонн молока, что на 0,8 тыс. тонн больше, чем в 2023 году. Продуктивность дойного стада за год составила 10 473 кг на 1 фуражную корову, что на 433 кг больше, чем в 2023 году и на 2 633 кг больше средней продуктивности коров по городскому округу. Объем инвестиций в основной капитал за последние 5 лет составил 500 млн рублей.

На днях сельхозпроизводители открыли свой второй фирменный магазин. Два года назад предприятие «Дельта-Ф» взялось за восстановление старого заброшенного сельмага. Теперь на витрине под вывеской «Федоровские молочные продукты» — йогурты, сыры, творог, масло и многое другое — всего более 50 наименований.

Останавливаться на достигнутом предприниматели не собираются. Предприятие построило цех по переработке собственного молока «Молочные Федоровские Продукты» в д. Гальнево общей площадью 1 500 кв. м и планируемой мощностью 20 тонн молока в сутки. В цеху переработки планируется две линии: сырная линия по производству мягких, полутвердых, твердых сыров и кисломолочная линия по производству кефира, сметаны, ряженки, йогуртов, творога и т. д. Планируется создать 25-30 рабочих мест.

«Мы готовимся открывать крупный завод по переработке молока, он уже стоит, оборудование смонтировано, сейчас решаются проблемы по подключению газа. На сегодняшний день — это первый молокозавод на территории Сергиево-Посадского округа», — делится начальник управления сельского хозяйства администрации Сергиево-Посадского округа Иван Кончаков.

На открытии фирменного магазина в деревне Митино желающие смогли попробовать продукцию на дегустации. Покупатели оценили качество молочных изделий. Но больше всего радовались дети, которым в честь Всемирного дня мороженого вручили лакомство бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.