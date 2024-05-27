В Сергиевом Посаде будут производить шары для страйкбола

Компания-производитель полуфабрикатов из пластмасс получила разрешение на строительство производственного цеха в Сергиевом Посаде без избыточных процедур по согласованиям благодаря сопровождению проектного менеджера Центра содействия строительству (ЦСС) при правительстве Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

При этом земельный участок застройщику предоставлен в аренду по программе импортозамещения Московской области «Земля за 1 рубль». Компания — «АЗОТ ПЛАСТТЕХ» — дочернее предприятие научно-производственной фирмы «АЗОТ» построит здание площадью почти 1,5 тыс. кв. м, где организует производство шаров для страйкбола. Реализация проекта будет проходить в три этапа, а объем инвестиций в строительство нового производства составит порядка 250 млн рублей.

НПФ «АЗОТ» — ведущий отечественный производитель спортивного патрона для практической и стендовой стрельбы.

Все услуги Центр содействия строительству при правительстве Московской области оказывает бесплатно.

Подать заявку на сопровождение в ЦСС можно на сайте css.mosreg.ru, по электронной почте css@mosreg.ru или по телефону: 8(498)602-00-00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.