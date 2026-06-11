В Сергиево-Посадском округе наградили победителя Cheese Expo-2026

Награждение победительницы конкурса Cheese Expo-2026 прошло 9 июня в Сергиево-Посадском округе. Глава округа Оксана Ероханова вручила благодарность владелице сыроварни «МурМилка» Екатерине Воронцовой за вклад в развитие агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Четыре продукта сыроварни «МурМилка» завоевали награды на престижном конкурсе Cheese Expo-2026. Поздравить руководителя предприятия также приехал депутат окружного совета Тимофей Лагутин.

Сыроварня является семейным хозяйством. Крестьянское хозяйство зарегистрировали в 2015 году, а собственный сырный цех открылся в конце 2024 года. Сейчас на производстве перерабатывают почти тонну молока в сутки. Сырье закупают у местных производителей Сергиево-Посадского округа.

В ассортименте предприятия более 30 сортов ремесленного сыра и широкий выбор кисломолочной продукции. Во время визита гостям показали весь процесс производства — от сквашивания молока до вызревания сырных голов, после чего организовали дегустацию фермерской продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.