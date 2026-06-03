В Щелкове построят молочную ферму на 10 тыс тонн в год

Соглашение о строительстве молочно-товарной фермы на 1 тыс. коров подписали на ПМЭФ-2026 в Подмосковье. Комплекс мощностью 10 тыс. тонн молока в год появится в деревне Еремино городского округа Щелково, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Документ о реализации проекта подписали заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и глава К(Ф)Х «Ферма Цветковых» Владимир Цветков. Объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на конец 2028 года.

Новый объект рассчитан на 1 тыс. голов дойного стада, а с учетом шлейфа — на 2,5 тыс. голов крупного рогатого скота. Строительство ведется в деревне Еремино. Проектно-сметная документация подготовлена, площадка обеспечена инженерными коммуникациями. На первом этапе работы финансируются за счет собственных средств хозяйства. Расширение производства позволит создать от 36 до 50 рабочих мест.

«Проект предусматривает строительство комплекса на 1000 голов дойного стада. Комплекс будет максимально автоматизированным, а расширение производства позволит создать дополнительно рабочие места», — сообщил Владимир Цветков.

В министерстве отметили, что хозяйство обеспечивает полный цикл — от выращивания кормов до переработки молока и выпуска готовой продукции. По итогам работы предприятие занимает первое место в регионе по качеству молока с жирностью 4,2% и содержанием белка 3,34%.

«Мы поддерживаем такие проекты — они делают экономику более устойчивой и обеспечивают занятость на сельских территориях», — подчеркнул Вячеслав Духин.

В 2025 году на ферме произвели около 2,5 тыс. тонн молока при продуктивности более 9,1 тыс. кг на корову. Поголовье составляет до 500 голов, включая около 300 дойных коров. В 2024–2025 годах объем государственной поддержки хозяйства превысил 51 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.