В Щелкове появились два новых налоговых резидента за 2024 год

Одним из них стало акционерное общество «ПОЗИТИВ ТЕКНОЛОДЖИЗ». Данная организация занимается разработкой продуктов, позволяющих предотвращать кибератаки до того, как они причинят ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. В 2023 году компания начала работать в ОАЭ и вошла в топ-10 рейтинга Forbes самых дорогих компаний Рунета. Один из лидеров кибербезопасности в России планирует открыть свое подразделение в Щелкове во втором квартале этого года.

Еще один новый резидент, привлеченный в 2024-м году — ООО «ХИНТ». В сентябре прошлого года компания уже открыла обособленное подразделение в Щелкове и перевела сюда штат сотрудников. «Хинт» входит в группу компаний Selecty — лидера по подбору ИТ-персонала в России. С 2014 года Selecty осуществляет цифровую трансформацию для крупного бизнеса, подбирая и предоставляя талантливых и квалифицированных сотрудников. Компания занимает 21 место в рейтинге крупнейших ИТ-поставщиков для банков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.