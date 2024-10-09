В Щелкове начнут производить электрооборудование при поддержке региона

Компания «ТЕХЭНЕРГОГРУПП» планирует построить новый современный завод по производству импортозамещающего электрооборудования в подмосковном Щелково. Предприятие будет выпускать импортозамещающее электрооборудование: распределительные шкафы, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки, трансформаторы и реакторы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Земельный участок предоставлен по региональной программе «Земля за 1 рубль».

«В запуск импортозамещающего производства компания планирует инвестировать более 96 млн рублей. Этот проект позволит создать более 100 новых рабочих мест. Предприятие планируется запустить в 2027 году», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Строительство и запуск завода позволят частично заменить продукцию ушедших с рынка производителей в области электротехники, а также производить аналогичное импортному оборудованию. После выхода на полную мощность компания сможет производить от 290 единиц среднегабаритного и крупногабаритного электрооборудования ежегодно.

Для реализации нового импортозамещающего проекта министерством имущественных отношений Московской области был предоставлен земельный участок площадью 2,8 га для строительства следующих объектов: производственного цеха размером 2 500 кв. метров, складского комплекса на 1 000 кв. метров, покрасочного цеха на 500 кв. метров, сборочного цеха на 700 кв. метров, цеха металлообработки на 500 кв. метров, административно-бытового комплекса на 400 кв. метров и парковки на 250 кв. метров. Общая площадь застройки составляет 5 850 кв. метров.

Компания «ТЕХЭНЕРГОГРУПП» специализируется на продаже электротехнических товаров, таких как распределительное оборудование, шкафы, комплектные трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки и трансформаторы/реакторы. Предприятие сотрудничает с производителями из Московской области и других регионов России. Это позволяет продавать высококачественную электротехнику и конкурировать с иностранными производителями. Клиентами и ключевыми заказчиками компании являются российские энергетические и нефтегазовые компании.

Подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе по программе «Земля за 1 рубль», можно на созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта инвесткарте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.