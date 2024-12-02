В Сбере можно будет снизить ипотечную ставку на текущую в любой момент - Лейпи

В Сбере можно будет снизить ипотечную ставку на текущую в любой момент, сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

У банка появится новая опция «Ставка на снижение». Она доступна с 2 декабря.

«(Опция – ред.) позволит клиенту в любое время в течение 7 лет снизить свою процентную ставку, буквально по одной кнопке, в зависимости от того, какая ставка по ипотеке будет на текущий момент», - сказал Лейпи на Domclick digital forum.

Это нововведение позволит клиентам не откладывать покупку жилья из-за высокой ключевой ставки ЦБ на текущий момент.

Также 10 декабря станет доступна опция «Сниженный платеж». Она позволит получить ипотеку по базовой программе с возможностью снизить ежемесячный платеж на 30% в первые 13 месяцев и перенести неоплаченные проценты по кредиту на следующие периоды.