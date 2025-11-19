В Рузе началась модернизация крупнейшей в стране компании по фасадным панелям

Производство по покраске фасадных плит в Рузе переживает долгожданную модернизацию. Это стало возможно благодаря компании «Технониколь», частью которой цех стал всего пару месяцев назад. Специалисты с особым трепетом относятся к новому оборудованию, которое было разработано и изготовлено для обновления предприятия.

По словам генерального директора направления «Фасадные панели» Кирилла Кемаева, здесь основное внимание уделяют не увеличению объема продукции, а улучшению ее качества без роста себестоимости. Новая разработка — результат работы большой команды. Повысилось качество фасадной плиты, благодаря чему подрядчикам удобнее работать с материалом. Кроме того, плиты стали значительно долговечнее. Это значит, что фасады многоквартирных домов, обшитые продукцией компании, будут сохранять свой первозданный вид на протяжении многих лет. К слову, компания поставляет свою продукцию на все самые крупные стройки страны.

Еще один важный пункт, которому уделяют особое внимание специалисты, — это сохранение окружающей среды. Кроме того, в цеху Рузы модернизируют систему вентиляции, чтобы пары краски не вредили работникам и окружающей среде.

Жители Рузского округа могут стать частью команды профессионалов. Скоро компания откроет вакансии специалиста по охране труда и главного инженера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

Он добавил, что Подмосковью интересны идеи иностранных инвесторов.