В РСПП рассказали, как повышение НДС ударит по кошелькам россиян в 2026 году

Российские домохозяйства столкнутся с новой волной инфляции уже в начале 2026 года. Причиной станет анонсированное повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%, которое спровоцирует рост цен на товары и услуги, спрогнозировал эксперт Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленной палаты РФ Анатолий Никитин в интервью изданию Газета.ru .

По словам эксперта, наиболее чувствительный удар придется по рынку электроники, непродовольственному ритейлу и сфере бытовых услуг — именно здесь налоговая составляющая в конечной стоимости наиболее значительна. Процесс корректировки ценников начнется с первых месяцев 2026 года и будет носить постепенный, но неуклонный характер.

«Повышение ставки НДС до 22% повлияет на жизнь простых россиян», — констатировал Никитин.

Специалист подчеркнул, что последствия повышения НДС ощутит не только потребитель, но и рынок труда. Чтобы удержаться на плаву в условиях возросшей нагрузки, многие предприятия будут вынуждены оптимизировать расходы: сокращать штат или переводить сотрудников на укороченный график. Для рядовых граждан это означает прямое снижение реальных доходов на фоне растущих трат, сказал Никитин.

Сложная ситуация также прогнозируется для семей с низким достатком. Скорее всего, им придется радикально пересмотреть структуру бюджета, отдавая приоритет базовым нуждам — продуктам питания, оплате ЖКХ и транспорту, что в краткосрочной перспективе приведет к обвалу покупательской активности в других секторах, полагает эксперт.

Тревожные ожидания подкрепляются текущей статистикой: по итогам девяти месяцев 2025 года налоговая задолженность в стране обновила исторический максимум, достигнув 3,26 трлн рублей. Это почти на 20% выше показателей 2024 года. При этом прибыльность отечественного бизнеса демонстрирует спад: сальдированный финансовый результат компаний снизился почти на 10%. На текущий момент около 30% организаций в России (преимущественно в сфере производства и МСБ) официально признаны убыточными.

Дальнейшее развитие ситуации, по мнению Никитина, будет зависеть от оперативности госслужб в вопросах адресной поддержки населения и жесткости контроля над тарифами.

