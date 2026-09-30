В Ростовской области техника может подорожать на 10% с декабря

С 1 декабря 2026 года в России введут технологический сбор для импортеров электроники. Общественник Владислав Махмудов ожидает роста цен на технику в Ростовской области, сообщает rostovgazeta.ru .

Сбор затронет прежде всего компьютеры, планшеты и телефоны. По словам Махмудова, его введут поэтапно, а перечень товаров будут расширять.

«Думаю, помимо сбора, торговые сети и продавцы могут добавить еще и свой процент. В итоге, повышение цен на эти товары для ростовчан составит, порядка 10%. На дорогой технике это будет не сильно заметно, а на смартфонах бюджетного сегмента — ощутимо. Их стоимость прибавит примерно 700-800 рублей», — отметил Владислав Махмудов.

В октябре плата за коммунальные услуги для жителей Ростовской области в среднем вырастет на 9,8%. Махмудов не исключил нового повышения в первые месяцы следующего года.

«Это повышение должно было произойти еще в июне 2026-го, но было перенесено на октябрь. Следовательно, очередное повышение коммунальных услуг может произойти в первые месяцы нового года. Пока непонятно, будет оно или нет, но, думаю, надо быть готовыми и к такому варианту развития событий», — добавил Махмудов.

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