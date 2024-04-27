В Ростовской области резко подорожал бензин

В Ростовской области за март–апрель 2024 года подорожали некоторые виды горючего. Так, средний ценник на литр бензина за месяц вырос на 5 копеек — 56,19 до 56,24 рубля, сообщает kp.ru со ссылкой на данные Росстата.

Так, по данным на 22 апреля, литр бензина марки АИ-92 в Ростовской области подорожал на 8 копеек, до 51,53 рубля. АИ-95 за месяц вырос в цене на 27 копеек (57,49 рубля за литр). Бензин АИ-98, наоборот, упал в цене на 51 копейку — с 66,56 до 66,05 рубля.

Дизельное топливо в марте стоило 60,53 рубля, однако в апреле подорожало до 60,78 рубля.

Ранее Россия вошла в топ-20 стран с самыми низкими ценами на бензин.