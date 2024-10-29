В России за полгода увеличился спрос на ювелирные украшения

За шесть месяцев этого года в РФ наблюдается рост спроса на ювелирные украшения, всего за полгода продано 17,2 тонны изделий, сообщает Lenta.ru .

Как пишут «Ведомости», по данным Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC), спрос увеличился на 4% по сравнению с показателями такого же периода 2023 года.

Рост наблюдается, несмотря на дорожающее золото и тенденцию по уменьшению продаж такой продукции в мире. Так, во втором квартале этого года общий вес проданных на планете ювелирных украшений стал самым маленьким с 2020 года.

Глава аналитического центра ювелирной компании Sokolov Алина Колпакова рассказала, что в денежном выражении продажи подобных изделий в стране повышаются быстрее, чем в натуральном. За полгода соответствующий розничный рынок достиг 199 млрд рублей, что практически на 30% превышает результаты аналогичного периода 2023 года.

Средний чек при покупке украшений в РФ тоже вырос. За первые шесть месяцев текущего года он составил 6858 рублей, что на 17% превышает показатели первого полугодия 2023 года.