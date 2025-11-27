В России выросли зарплаты бухгалтеров

Эксперты платформы Авито Услуги отметили положительную динамику на рынке бухгалтерских кадров и финансовых услуг. Аналитика указывает на растущий интерес к специалистам данной сферы и внешнему сопровождению отчетности как в Санкт-Петербурге, так и в других регионах страны, сообщает «Бриф24» .

По данным компании, средний уровень заработных плат, предлагаемых бухгалтерам с опытом работы от года до трех лет в период с января по октябрь 2025 года по России, увеличился на 18%, достигнув отметки в 60 238 рублей ежемесячно. Петербург вошел в число регионов с наиболее высокими показателями, заняв четвертую позицию в рейтинге: здесь работодатели в среднем предлагают 77 877 рублей, что на 19% превышает показатель предыдущего года. На первом месте Москва, где средняя предлагаемая зарплата составляет 94 278 рублей (+22%).

Наблюдается рост и в области финансовых услуг. По данным исследования платформы, востребованность данных услуг в Северо-Западном федеральном округе увеличилась на 5%. Наиболее существенное увеличение наблюдается в сфере сопровождения регистрации бизнеса (+46%). Интерес к аутсорсингу бухгалтерии вырос на 19%, к подготовке отчетности — на 7%, к ведению учета — также на 7%.

Директор категории «Офисные профессии» Авито Работы Кирилл Пшеничных подчеркнул, что работодатели все чаще ожидают от бухгалтеров профессионального владения цифровыми системами и знания актуальных регуляторных требований. Он отметил, что увеличение предлагаемых зарплат является свидетельством повышенного внимания предприятий к квалифицированным специалистам.

В компании также акцентировали внимание на том, что бизнес все чаще предпочитает делегировать ведение учета сторонним экспертам с целью оптимизации времени и сокращения рабочей нагрузки.

