В России выросли цены на курицу и яйца

Курица в российских магазинах подорожала на 5,3% за неделю, яйца — на 4,8%

Создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов рассказал, что за неделю с 8 по 15 ноября в российских магазинах подорожали куриные тушки (на 5,3%) и яйца (на 4,8%), сообщает Газета.ru .

«Значение Индекса Мишек снизилось на 0,3% по сравнению с его нулевым изменением неделю назад. За неделю уменьшились цены на чай черный „Акбар“ (-10,03%) и бананы (-3,6%). Выросли цены куриные тушки „Каждый день“ (+5,3%) и на яйца Окские категории С1 (+4,8%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек выросло на 9,6% по сравнению с его ростом на 12,4% неделю назад», — отметил эксперт.

За год заметно выросли цены на ряд продуктов: конфеты «Мишка косолапый» стали дороже на 57,1%, сок J7 апельсиновый — на 42,9%, молоко «Домик в деревне» (3,2% жирности) прибавило в цене 30,4%, стоимость куриных тушек увеличилась на 25%, подсолнечное масло «Олейна» подорожало на 20%, плавленый сырный продукт «Фетакса» — на 14,8%, белый хлеб — на 10%, сельдь «Матиас» — на 5,6%, а детский мармелад Fruit-Tella — на 1,1%.

В то же время, некоторые продукты стали доступнее: морковь подешевела на 20,7%, бананы — на 15,6%, чай черный «Акбар» — на 14,6%, сливочное масло «Домик в деревне» (72,5% жирности) — на 13,6%, а яйца «Окские» категории С1 — на 8,3%.

По информации, предоставленной Минэкономразвития, по состоянию на 12 ноября 2025 года, годовой уровень инфляции в России достиг 7,73%.

