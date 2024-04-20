В России выросли продажи автомобильных шин

По итогам I квартала текущего года в России продали автомобильных шин на 26,8 млрд рублей. Выпуск шин в стране вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает «Коммерсант» .

С января по март 2024 года в оборот поступило 21,7 млн шин, что на 21,3% превышает показатель аналогичного периода 2023 года. Для российского производства выросла до 51% (+1,5 п. п.).

Также зафиксирован рост объема импорта автомобильных ших. В I квартале этого года в Россию ввезли 10,1 единиц покрышек (+18%).

Средняя стоимость шин для легковых автомобилей выросла до 6,4 тыс. рублей за штуку (+12,1%), а грузовые покрышки подешевели 24,3 тыс. рублей за единицу (-7,2%).

Ранее автоэксперт Петр Баканов заявил, что дефицита летней резины в России пока не наблюдается, по крайней мере в массовом сегменте автомобильного рынка. Он подчеркнул, что в ближайший месяц переобувки цены на летнюю резину вырастут незначительно.