В России выросли пошлины на алкоголь из недружественных государств

В РФ вступили в силу изменения, регламентирующие увеличение пошлин для крепкого алкоголя и вина, которые поставляют из недружественных стран, сообщает РБК .

Теперь ставка пошлины на ввозимый их недружественных государств крепкий алкоголь составляет 20% от таможенной стоимости (было 1,4-1,5 евро). При этом она должна быть не менее 3 евро за литр спирта крепостью 100%.

Эти изменения коснуться спиртовых настоек, которые получены в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, а также виски, рома и другого подобного алкоголя.

Также ставка пошлины на вино из недружественных стран выросла с 20% до 25% от таможенной стоимости, но она должна составлять не менее 2 долларов за литр.

Изменения по стоимости ввозных пошлин коснулись и цветов из недружественных государств, этот параметр вырос с 5% до 20% от таможенной стоимости.

Все вводимые пошлины будут действовать в РФ по 31 декабря текущего года включительно. Пока неизвестно, планируется ли их продлевать.