В России введена обязательная маркировка соков, нектаров и морсов

С 1 июня началась обязательная маркировка третьего этапа всех видов безалкогольных напитков, среди которых соки, нектары, морсы и напитки на растительном сырье, в кегах, Tetra Pak и иных видах упаковок, сообщается на сайте системы маркировки «Честный знак».

Единая система цифровой маркировки, вводимая на безалкогольных напитках, позволит предпринимателям повысить производительность, усовершенствовать логистику, увеличить долю рынка и выручку.

Также следует маркировать напитки с коротким сроком годности в потребительской упаковке, которые продаются навынос.

При такой маркировке бизнес переходит на электронный документооборот. С помощью него можно сильно уменьшить объем бумажных документов, снизить издержки и повысить производительность труда.

При этом если на дату 1 июня 2024 года на складе или в магазинах есть маркированные товары (остатки, полученные до указанной даты), то коды маркировки с продукции нужно сканировать при продаже.