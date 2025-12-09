В России впервые за 15 лет сократилось производство продуктов питания

В 2025 году российская пищевая промышленность столкнулась с серьезными проблемами. Впервые за 15 лет зафиксировано снижение объемов производства продуктов питания. Инвестиционная активность в отрасли упала почти вдвое по сравнению с предыдущим годом, вернувшись к показателям 2013 года, сообщает Forbes .

На ситуацию с сокращением производства продуктов питания повлияли несколько факторов, включая высокую ключевую ставку Центрального банка России, дефицит рабочей силы, ускоряющуюся инфляцию и нестабильность валютных курсов. Кроме того, насыщенность внутреннего рынка, а также изменение структуры потребительского спроса также внесли свой вклад.

Россияне стали экономными, сокращая объемы покупок и переходя на более доступные товары. Увеличение числа одиноких людей также снижает спрос на продукты питания для домашнего приготовления.

Аналитики электронной площадки «ТендерПро» отмечают, что за 11 месяцев 2025 года количество новых инвестиционных проектов в пищевой сфере сократилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем инвестиций к концу ноября составил 104,7 млрд рублей, тогда как в предыдущем году этот показатель был равен 194,6 млрд рублей, что указывает на падение в 46%.

Согласно данным INFOLine, инвестиционная активность в пищевом секторе вернулась к уровню 2013 года, который предшествовал введению продовольственного эмбарго, ограничивающего импорт определенных сельскохозяйственных товаров и продуктов из стран, применивших санкции против России.

Партнер Agrotrend.ru Николай Лычев констатирует факт падения пищевого производства в 2025 году — впервые с 2009 года. Согласно данным Росстата, за период с января по сентябрь производство продуктов питания сократилось на 0,6%, а напитков — на 4,1%.

Основатель INFOLine Иван Федяков подтверждает преобладание отрицательной динамики в производстве продуктов питания, делая исключение для отдельных категорий, таких как готовые корма для домашних животных, консервирование и переработка овощей и фруктов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.