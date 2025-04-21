В России важно повысить престижность работы в ритейле

В столице состоялся Первый национальный чемпионат розничных профессий. Соорганизатором мероприятия выступает «Авито Работа». Основная задача события - дать представителям сферы ритейла площадку для обмена опытом и поднять престиж этих профессий.

«Мы за то, чтобы все товары, услуги и процессы во всех отраслях были по-настоящему качественными и эффективными. Поэтому для нас критически важно, чтобы такая сфера, как ритейл, работала эффективно. Вы знаете, что у нас до 2030 года производительность труда в нашей стране должна вырасти на 20 %. Также вы знаете, что дефицит сотрудников в ритейле серьезный, это порядка 15%, то есть около 1 млн человек. Поэтому важно поднимать престиж отрасли. Надо, чтобы сотрудники любого возраста понимали: в этой отрасли можно самореализоваться, достигать действительно больших результатов», — сказал Протасов.

По его словам, этот чемпионат важен по целому ряду причин. Во-первых, это поиск новых способов и решений по повышению производительности труда. Во-вторых, возможность предприятий обмениваться опытом.

Первый национальный чемпионат розничных профессий проходил в павильоне № 57 на ВДНХ. Событие собрало около 100 участников более чем из 20 городов со всей России. Среди них прошли командные соревнования по 5 самым популярным направлениям в сфере ритейла: директор магазина, работник торгового зала, продавец-консультант, сборщик заказов и кассир.

Согласно данным «Авито Работы», зарплаты в этом сегменте в I квартале продолжили расти. Их среднее значение увеличилось до 55 675 рублей в месяц. Спрос на квалифицированных специалистов в ритейле высок, и одна из целей чемпионата – сделать такие профессии более популярными.