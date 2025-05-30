В России в 2025 году подорожал картофель из-за дефицита и сокращения посевов

30 мая отмечается международный день картофеля — ключевой сельхозкультуры, влияющей на продовольственную безопасность, занятость и ценовую стабильность. В 2025 году Россия столкнулась с острым дефицитом картофеля, что стало темой обсуждения на уровне президента, сообщает «ФедералПресс» .

Картофель — один из самых адаптивных и устойчивых сельскохозяйственных продуктов в мире. Он стабильно растет даже в неблагоприятных условиях, содержит ценные питательные вещества и обеспечивает продовольственную устойчивость для миллионов людей. В мировой аграрной практике известно более 5 тыс. сортов картофеля, включая дикорастущие разновидности с высокой устойчивостью к болезням и засухе. Он стал и первым овощем, выращенным в космосе.

В российской культуре картофель — традиционный продукт, присутствующий в повседневном рационе. Однако в 2025 году его стоимость на прилавках выросла в три раза по сравнению с прошлым годом: с 30 до 85 рублей за килограмм. В отдельных регионах цена достигает 200 рублей. Причины — резкое сокращение посевных площадей, уход фермеров в более прибыльные культуры и отсутствие господдержки. Импорт из Египта и Китая стал вынужденной мерой.

Проблема уже обсуждалась президентом РФ Владимиром Путиным, который подчеркнул важность собственного производства и необходимости восполнить внутренний дефицит, несмотря на поддержку со стороны Белоруссии.

Ситуация может стабилизироваться в июне с началом поставок раннего урожая и увеличением импорта. Минсельхоз прогнозирует рост посевных площадей на 10 тыс. га, что даст около 250 тыс. тонн дополнительного урожая. Полное восстановление отрасли ожидается не ранее 2030 года.