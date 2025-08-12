В России увеличился спрос на услуги по продвижению и ведению соцсетей

Спрос на SMM-специалистов и таргетологов в России вырос на 31% за год

К 2025 году рынок digital-услуг продемонстрировал значительный подъем: пользователи и компании активно ищут новые подходы к продвижению в соцсетях, что стимулировало рост спроса на SMM-специалистов и экспертов по таргетированной рекламе. Аналитики «Авито Услуги» поделились информацией о динамике спроса и предложения в сфере онлайн-продвижения, а также определили период наибольшей активности россиян в поиске SMM-менеджеров и таргетологов.

По данным «Авито Услуг», в июле этого года заинтересованность в услугах онлайн-продвижения выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Важно отметить, что количество специалистов, готовых предложить свои услуги, выросло в 2,5 раза.

«Пик спроса на услуги продвижения в соцсетях и ведение аккаунтов пришелся на апрель: доля обращений за помощью к специалистам по SMM и таргетированной рекламе составила практически 18% от всего спроса за период январь–июль 2025 года. При этом максимальное количество предложений наблюдалось в мае — доступных специалистов на рынке стало больше на 67% по сравнению с январем и на 7% по сравнению с апрелем», — пояснили специалисты «Авито Услуг» в эфире радио Sputnik.

Эксперты добавили, что аналогично другим digital-направлениям максимальный рост предложений по таргетированной рекламе наблюдался в мае: почти 88% по сравнению с началом года. В этот же период увеличилось и количество специалистов, занимающихся созданием и размещением контента на различных онлайн-платформах — на 60% по отношению к январю и на 25% по сравнению с апрелем.

Наибольший интерес к услугам таргетированной рекламы также наблюдался в апреле, составив 23% от суммарного объема запросов за период с января по июль. Кроме того, в апреле и мае произошло двукратное увеличение числа предложений от SMM-консультантов, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».