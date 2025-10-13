В России увеличилось количество производителей ягод в 2025 году

С января по сентябрь количество регистраций компаний, которые занимаются ягодами и плодовыми культурами, повысилось на 10,3% год к году, сообщает «Коммерсант» .

Как рассказали в «Контур.Фокусе», на начало октября в стране зарегистрированы 3,69 тыс. компаний, занимающихся производством ягод и плодовых культур. С января их число выросло на 2,9%, год к году — на 2,7%.

Аналитик «Контур.Фокуса» Вероника Скороходова отметила, что ягоды — это набирающий популярность бизнес в стране. Так, в РФ регистрируется больше компаний, чем ликвидируется.

Новые инвестпроекты в РФ в основном занимаются выращиванием малины и голубики. Это связано с высоким спросом на данные ягоды. Также в России продажи ягод в натуральном выражении увеличились на 5% год к году, несмотря на уменьшение спроса на фрукты. Кроме того, рост предложения давит на стоимость этого товара: малина и голубика за год стали дешевле на 9-11%.

В «АБ-Центре» рассказали, что производство малины в стране составляет 219,3 тыс. тонн в хозяйствах всех категорий, 30 тыс. тонн — коммерческий объем, который привозят на продажу. Всего реализуется 101 проект по выращиванию ягод. Промышленное производство малины в этом году вырастет на 676,3 тонны, в 2028 года — на 1,71 тыс. тонн.

Объем производства голубики, по информации MegaResearch, в 2022–2024 годах был 2–2,3 тыс. тонн в год. Он может повыситься в 1,5 раза. Как отметили в «АБ-Центре», на сегодняшний день в РФ в планах 22 проекта с общим объемом 1,1 тыс. тонн. Они выйдут на заявленную проектную мощность в 2025–2028 годах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.