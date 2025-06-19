В России увеличат штрафы за незаявленный старт бизнеса с 27 июня

С 27 июня 2025 года индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам существенно повысят штрафы за несвоевременное уведомление Роспотребнадзора о начале бизнеса и изменении сведений, сообщает «Секрет фирмы» .

С конца июня 2025 года владельцы бизнеса, не уведомившие Роспотребнадзор о начале деятельности или изменении данных, будут платить повышенные штрафы. Новые правила затронут индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, ведущих деятельность из установленного правительством перечня, куда входят гостиницы, общепит, розничная торговля, транспортные услуги, производство одежды, мебели и другие сферы.

В соответствии с поправками к Кодексу об административных правонарушениях, ответственность теперь будет наступать не только за старт бизнеса без уведомления, но и за сам факт продолжения работы без надлежащего оповещения. Из-за этого нарушение будет считаться длящимся, а срок давности начнет исчисляться с момента выявления.

Размер штрафа за отсутствие уведомления составит от 7 тыс. до 12 тыс. рублей для ИП и от 24 тыс. до 48 тыс. рублей для юридических лиц. Аналогичные суммы предусмотрены и за несообщение об изменении информации о компании, например, адреса или прекращении отдельных видов деятельности.

Кроме того, за повторное нарушение бизнесу грозят еще более высокие санкции: от 15 тыс. до 20 тыс. рублей для ИП и от 50 тыс. до 60 тыс. рублей для юридических лиц. Сейчас, как пояснил юрист сервиса «Кнопка» Антон Черный, компании могли воспользоваться истечением 90-дневного срока давности, чтобы уйти от ответственности. После вступления новых правил это станет невозможно.

Эксперты отмечают, что наиболее надежной мерой защиты остается своевременное уведомление через портал «Госуслуги» с указанием точного адреса, вида деятельности и даты старта бизнеса. Компаниям рекомендуется направить все необходимые уведомления до 27 июня 2025 года, чтобы избежать повышенных штрафов.