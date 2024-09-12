В России установили свежий «индекс бургера»

«Индекс бургера» в России вырос на 2% в 2024 году

Исследовательский холдинг «Ромир» провел опрос и установил «индекс бургера» — показатель, сколько условных бургеров может позволить себе россиянин на среднюю месячную зарплату, сообщает АБН24 .

В 2024 году индекс вырос в среднем на 2%, если сравнивать с ситуацией в первом полугодии 2023 года. В количественном выражении это составило 472 сэндвича.

В Москве люди могут купить на одну зарплату 850 бургеров, в городах Центрального федерального округа — 585 бургеров, в Южном федеральном округе — только 347. На Северо-западе страны — 517 бутербродов, в Кавказском федеральном округе — 279.

«Индекс Биг Мака» появился в 1986 году в издании The Economist. Он оценивает общую покупательскую способность в разных странах.

Биг Мак был выбран в качестве эталона из-за того, что рестораны сети McDonald’s присутствуют во многих странах мира, а сам бургер содержит несколько продовольственных компонентов (хлеб, сыр, мясо и овощи), то есть, его можно считать универсальной потребительской корзиной.

В России рассчитывают среднюю стоимость из популярных сетей ресторанов — «Вкусно и точка», Rostic’s и Burger King.