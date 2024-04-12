В России успешно развивается финансирование создания спутников

С вложениями в создание спутников в России сейчас очень даже неплохо, сообщил РИАМО академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Игорь Маринин.

«С вложениями в создание спутников у нас очень даже неплохо сейчас идет. На орбите мы запустили более десятка спутников, созданных в коммерческих структурах. В ближайшее время откроется завод по производству серийных спутников в Щелково. Это, например, частная компания, которую поддерживает всеми средствами „Роскосмос“ и будет выводить их спутники на орбиту или совсем бесплатно, или с какими-то большими льготами. В этом смысле поддержка есть», — сказал Маринин.

Он добавил, что «Роскосмосом» принята целая программа сотрудничества с коммерческими структурами во всех направлениях. Прежде всего, это, конечно, обработка спутниковых данных.

«Она уже работает. Коммерческие структуры наряду с государственными уже предоставляют информацию. Это просто нужно расширять и углублять, что называется. Что касается производства ракет носителей, то здесь у нас пока ничего не получается, потому что разработка носителей и выведение их на серийное производство, которое могло бы окупать себя и приносить прибыль, — это очень долгосрочные вложения. Наши частные капиталы к ним не готовы», — отметил академик.

Маринин уточнил, что российские предприятия также перенастраиваются на серийное производство более дешевых и более мобильных спутников.

«Так что тут вроде у нас все идет, но, конечно, конкурировать здесь с частным капиталом в Соединенных Штатах пока нереально. У нас нет таких крупных независимых коммерческих структур», — заключил эксперт.