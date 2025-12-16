В России уменьшилась стоимость моркови и бананов

Создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов рассказал, что за период с 6 по 13 декабря в российских магазинах зафиксировано снижение цен на морковь и бананы, составившее 9,1% и 7,1% соответственно, сообщает Газета.ru .

«С 6 по 13 декабря значение Индекса Мишек снизилось на 0,8% по сравнению с его уменьшением на 0,1% неделю назад. За неделю подешевели морковь (-9,1%) и бананы (-7,1%). При этом качество продаваемых бананов в супермаркете стало заметно хуже. Выросли цены на сельдь „Матиас“ (+5,3%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек выросло на 8% по данным на 13 декабря по сравнению с его ростом на 8,5% неделю назад», — отметил экономист.

В течение года значительно подорожали апельсиновый сок J7 (+42,9%), шоколадные конфеты «Мишка косолапый» (+42,9%), плавленый сыр «Фетакса» (+37,0%), масло подсолнечное «Олейна» (+33,0%), молоко «Домик в деревне» 3,2% (+13,0%), сельдь «Матиас» (+11,1%), хлеб белый (+10,0%), бюджетные куриные тушки (+3,2%) и детский фруктовый мармелад Fruit-Tella (+1,1%).

В то же время было отмечено снижение цен в годовом выражении на морковь (-31,0%), бананы (-18,8%), чай черный «Акбар» (-14,6%), масло сливочное «Домик в деревне» 72,5% (-9,5%) и яйца «Окские» категории С1 (-8,3%).

Согласно информации, предоставленной Минэкономразвития на 10 декабря 2025 года, годовая инфляция в РФ составила 6,34%, что ниже значения предыдущей недели (6,61%).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.