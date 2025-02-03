В России удвоилось количество жалоб на начисление банковских процентов

Российские банки пытаются сохранить прибыль с помощью манипуляций с процентами по вкладам, заявил в интервью «Царьград» доктор экономических наук Валентин Катасонов.

По словам ученого, число жалоб на начисление процентов по вкладам в Центробанк за год выросло более чем в 2 раза. Он пояснил, что финансовые организации рассчитывали на более высокую ключевую ставку к концу года, когда давали кредиты, но ошиблись.

«Поэтому они сейчас пытаются как-то мухлевать. Как они могут это делать? Например, допускать какие-то якобы ошибки в расчётах». — сказал собеседник издания.

Катасонов добавил, что в договорах до сих используют скрытые условия, помеченные так называемым «мелким шрифтом». Этим и могут пользоваться банки для изменения первоначальных договоренностей с клиентом.