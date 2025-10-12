В России цена на красную икру опустилась ниже 9,5 тыс рублей

В сентябре в РФ стоимость красной икры снизилась, цена составила до 9,5 тыс. рублей. Это произошло впервые с конца 2024 года, сообщает РИА Новости .

По информации Росстата, цены на этот рыбный деликатес в среднем по стране в прошлом месяце были 9,4 тыс. рублей против 9,5 тыс. в августе. Последний раз стоимость до 9,5 тыс. рублей была в декабре 2024 года (9,2 тыс. рублей).

Лососевая путина в прошлом году в стране оказалась худшей за 20 лет. Всего рыбаки выловили 235 тыс. тонн. Из-за этого в середине 2024 года начался резкий рост цен на красную икру.

В 2025 году ситуация в стране лучше. Как считают во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), объем икры (в сырце) по итогам путины будет 21 тыс. тонн. Этот показатель на 31% больше уровня прошлого года.

