В России стартовал правовой эксперимент с криптовалютой

Добычу и обращение криптовалюты ввели в правовое поле в РФ как эксперимент

В России стартовал правовой эксперимент, связанный с использованием криптовалюты и ее майнингом. Президент утвердил закон, который имеет значение для данной сферы, сообщает «Царьград» .

В августе этого года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который вводит добычу и использование криптовалюты в правовое поле, однако на данный момент это осуществляется в тестовом режиме.

С 1 сентября новые законодательные нормы делают возможными проведение международных расчетов и торговых операций на биржах в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Это означает, что хотя использование цифровых активов для оплаты товаров и услуг по-прежнему запрещено, покупка ввезенных товаров будет возможна с использованием криптовалюты.

В контексте законодательства к майнингу относились с осторожностью. С одной стороны, ни один закон не запрещал процесс добычи криптовалюты. С другой стороны, формально не существовало права на осуществление данной деятельности.

Власти сделали шаг навстречу, постепенно убирая криптовалюты из «серой» зоны. С 1 ноября майнинг криптовалют станет легальным. При соблюдении определенных требований добыча криптовалют будет разрешена как для физических лиц, так и для юридических организаций.

Компании, занимающиеся майнингом, обязаны встать на учет в Минцифры. Граждане освобождаются от этого при условии, что их потребление электроэнергии не превышает установленный лимит.

Министерство финансов России совместно с Центральным банком работают над созданием первой национальной криптобиржи.