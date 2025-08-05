В России стали расти зарплаты в финансовой отрасли на фоне замедления экономики

Несмотря на замедление экономики и сокращение числа вакансий в большинстве сфер, зарплаты работников финансовой отрасли продолжают стремительно увеличиваться. Особенно заметен рост доходов у сотрудников среднего звена. Соответствующую статистику РИАМО предоставил крупнейший российский рекрутинговый портал hh.ru .

За последний год медианный размер оплаты труда по основным финансовым специальностям вырос более чем на 10%. Некоторые категории работников отмечают повышение зарплат почти на 40%.

Эта тенденция наглядно показывает, что на рынке труда сохраняется нехватка квалифицированных финансовых специалистов, а компании готовы платить больше, чтобы привлечь и удержать ценные кадры.

По данным на июнь 2025 года, финансовые специалисты стали получать больше. Особенно выделились финансовые контролеры, чья медианная зарплата подскочила до 102 700 рублей, что на 37% больше показателей прошлого года. Также увеличение заработка отмечено и у финансовых менеджеров — их доходы достигли 99 100 рублей, прибавив 21% за год. Аналитики в сфере финансов и инвестиций теперь получают в среднем 117 700 рублей, что на 18% выше прошлогодних показателей. Экономисты не остались в стороне от положительной динамики — их зарплаты выросли на 14%, составив 74 800 рублей.

Примечательно, что наименьший прирост наблюдался у финансовых директоров — всего 2%, хотя в абсолютных цифрах их доход остается самым высоким среди коллег, достигнув 200 000 рублей.

Наиболее высокооплачиваемыми остаются финансовые директора, чье максимальное вознаграждение сейчас составляет 370 тысяч рублей. Существенно увеличились и предельные заработки других специалистов. Финансовые аналитики теперь могут рассчитывать на сумму до 225,7 тысяч рублей, что на 14% больше прежнего. Финансовые менеджеры и контролеры также не остались без повышения — их максимальные зарплаты достигли около 200 тысяч рублей, увеличившись на 18% и 11% соответственно. Экономисты замыкают список с ростом верхней планки заработка на 13%, до 138,9 тысяч рублей. Особенно выделились финансовые контролеры, у которых не только выросла максимальная зарплата, но и среднее значение показало наибольший прирост среди всех специалистов финансовой сферы.

«Несмотря на замедление рынка труда в целом, зарплаты в сфере финансов растут стабильно. В особенности это касается специалистов и руководителей среднего звена — работодатели усиливают предложения, чтобы закрыть ключевые позиции в условиях кадрового дефицита. Дополнительным фактором роста становится усложнение требований: зачастую соискателям нужно не просто „считать цифры“, а активно подключаться к цифровизации и автоматизации процессов», — рассказали в пресс-службе компании.