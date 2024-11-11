В России средняя зарплата в тяжелой промышленности выросла на 59%

Эксперты сервиса «Авито Работа» проанализировали динамику средних предлагаемых зарплат в тяжелой промышленности в РФ и выяснили, что в производстве промышленного оборудования и станков средняя зарплата увеличилась на 59%, результаты исследования есть в распоряжении РИАМО.

Аналитики выяснили, что самый большой рост средних зарплатных предложений для соискателей наблюдается в сфере производства промоборудования и станков — в октябре 2024 года новым сотрудникам начали предлагать на 59% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Новым сотрудникам в среднем готовы платить около 111 401 рубля в месяц за полный рабочий день.

В транспортном машиностроении новым сотрудникам стали предлагать зарплату на 37% больше, чем годом ранее. При этом средние предложения по оплате труда за полный рабочий день составили 105 283 рубля ежемесячно.

Тяжелое машиностроение заняло третью строчку в сфере промышленности, где в сравнении с данными прошлого года существенно повысились заработные платы. Так, предложения для соискателей выросли на 27% и достигли 88 689 рублей в месяц при полной занятости.

Кроме роста зарплат в разных отраслях тяжелой промышленности, на рынке также наблюдается значительное увеличение числа вакансий на отдельные профессии. За последний год в 3 раза чаще работодатели стали искать шлифовщиков — спрос увеличился на 204%. Эти специалисты занимаются обработкой металлических и других поверхностей с помощью шлифовальных инструментов. Соискатели могут рассчитывать на среднюю зарплату в 98 560 рублей в месяц.

В 2,7 раза чаще по сравнению с октябрем прошлого года стали требоваться штамповщики — спрос вырос на 169% – и полировщики, их ищут на 169% чаще, чем в 2023 году. Штамповщики занимаются формированием металлических изделий под воздействием прессов, выполняя важную роль в создании деталей для машин и механизмов. Полировщики, в свою очередь, проводят окончательную обработку поверхностей металлов, пластика или других материалов, придавая им гладкость и блеск. В среднем работодатели предлагают кандидатам на позицию штамповщика около 98 895 рублей, а на позицию полировщика — 86 530 рублей в месяц.