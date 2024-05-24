В России создадут уникальные принтеры для работы с аэрозолями

Директор Института квантовых технологий МФТИ Виктор Иванов рассказал о последних тенденциях в печатной электронике и сообщил, что специалисты уже занимаются разработкой уникальных для России принтеров.

Иванов отметил, что печатная электроника является перспективной отраслью для физтехников, которые будут покидать стены института. Благодаря особой области микроэлектроники можно будет создавать электронные устройства адаптивным способом. Например, постойным добавлением особого материала на подложки из полимера, текстиля или специальной бумаги с помощью приспособленного для этого принтера. Для этого могут распылять наночастицы аэрозольным путем.

«Мы сегодня разрабатываем два специальных принтера. Сухой и чернильной печати. Оба работают с аэрозолями. Для России это будет уникальной разработкой», — рассказал Виктор Иванов.

В настоящее время по всему миру активно используют печатный способ изготовления частей электроники — гибких дисплеев, радиочастотных меток и разного рода сенсоров. У МФТИ еще в 2020 году появился прототип оригинального аэрозольного 3D-принтера, который подходил под задачи печатной электроники.

По словам Иванова, в 90-е годы XX века Россия сильно отстала в производстве электроники, но сейчас в условиях санкции эта область получила мощнейший толчок к развитию.

Экономисты прогнозируют дальнейший устойчивый рост объема рынка печатной электроники до 2030 года. На базе МФТИ планируют создать крупный отечественный центр по производству гибридной электроники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.