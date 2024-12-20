В России резко выросли зарплаты овощеводов и доярок в 2024 году

Зарплаты в сельском хозяйстве выросли на 30% в 2024 г — исследование

Спрос на специалистов аграрно-промышленного комплекса в России вырос почти в четыре раза за 11 месяцев 2024 года, а зарплаты в этой сфере увеличились в среднем на 30% — до 74 тысяч рублей, об этом говорят данные исследования сервиса «Авито Работа», сообщает «ФедералПресс» .

Как отмечается в сообщении, больше всего спрос вырос на овощеводов — в 3,8 раза с января по ноябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя зарплата, которую им предлагают работодатели, составляет 53 234 рубля.

А вот самые высокие зарплаты у доярок — 80 194 рубля, и экологов — 70 683 рубля. Спрос на этих работников увеличился примерно в полтора раза в указанный период.

Также спросом пользуются лесорубы и скотники — потребность в этих кадрах увеличилась вдвое по сравнению с прошлым годом. Зарабатывать такие специалисты могут в среднем чуть более 68 и 64 тысячи рублей в месяц соответственно.