В России резко уменьшилось производство риса

В сентябре крупные отечественные предприятия произвели 138 тыс. тонн крупы, этот показатель на 8% меньше, чем в том же месяце 2023 года (150 тыс. тонн), сообщает «Интерфакс» .

Самый большой спад наблюдается в производстве риса, оно в годовом выражении уменьшилось в 1,7 раза, до 25 тыс. тонн (годом ранее было 43 тыс. тонн).

Замгендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова отметила, что сентябрьский показатель по выработке этой крупы стал самым маленьким с августа 2020 года, когда произвели 22 тыс. тонн.

Всего с января по сентябрь в стране выработали 365 тыс. тонн рисовой крупы, это практически на 9% меньше аналогичного периода 2023 года (порядка 401 тыс. тонн).

«Снижение произошло за счет основного рисосеющего региона — Краснодарского края, где за девять месяцев было произведено 262 тыс. тонн риса по сравнению с 321 тыс. тонн за тот же период прошлого года», — уточнила Глазунова.

Она объяснила, что снижение показателей произошло из-за рекордного производства риса в прошлом сезоне (остались еще запасы), менее запасы благоприятная ценовая конъюнктура (по сравнению с 2023 годом), действие запрета на экспорт до конца текущего года.

По ее словам, также производители ждут поставок импортного риса, который подешевел на мировом рынке из-за отмены Индией запрета на экспорт. При этом в РФ увеличивается производство других основных круп — гречневой и пшена. Есть рост в производстве овсяной крупы.